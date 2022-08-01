Стокгольм, , 12:16 — REGNUM Министр миграции и внутренних дел Швеции Андерс Игеман готов ввести ограничение по числу людей иностранного происхождения, которые могут проживать в отдельном жилом районе. Об министр заявил 31 июля в интервью газете DN.

Старый город, Стокгольм (сс) Holger.Ellgaard

Игемана вдохновил опыт Дании, где к 2030 году ни в одном жилом районе страны не будет более 30% резидентов «незападного» происхождения.

Отмечается, что Игеман не захотел называть критерий, по которому будет вводиться требование, но подчеркнул, что такие факторы, как безработица, уровень образования и преступности, будут приняты во внимание.

По его мнению, доля жителей с нескандинавским происхождением может быть одним из пяти критериев. Андерс Игеман также не захотел называть конкретную цифру. Интервьюер издания DN предложил ему 50%, на что Игеман ответил: «Если вам так угодно, то можете так и дальше думать».