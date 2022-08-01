Уфа, 1 августа 2022, 12:13 — REGNUM Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев намерен посетить Башкирию. Об этом 1 августа сообщил глава региона Радий Хабиров на совещании регионального правительства в центре управления регионом.
Хабиров сообщил, что Патрушев планирует прибыть в Башкирию 5 августа.
«Он нам очень помогает и нам есть что показать. Проведем обстоятельный разговор», — заявил глава региона.
Он поручил министерству сельского хозяйства республики подготовить и организовать программу предстоящих встреч.