Уфа, 1 августа, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Министр сельского хозяйства РоссииДмитрий Патрушев намерен посетить Башкирию. Об этом 1 августа сообщил глава регионаРадий Хабиров на совещании регионального правительства в центре управления регионом.

Kremlin.ru Дмитрий Патрушев

Хабиров сообщил, что Патрушев планирует прибыть в Башкирию 5 августа.

«Он нам очень помогает и нам есть что показать. Проведем обстоятельный разговор», — заявил глава региона.

Он поручил министерству сельского хозяйства республики подготовить и организовать программу предстоящих встреч.