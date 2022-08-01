Донецк, 1 августа 2022, 12:10 — REGNUM Силы Донецкой Народной Республики совместно с Вооруженными силами России за прошедшие сутки уничтожили более 30 украинских боевиков, две установки РСЗО «Град» и подавили две огневые точки противника. Об этом 1 августа сообщили в Народной милиции ДНР.
Кроме того, были подавлены две огневые точки ВСУ в районе населенных пунктов Авдеевка и Невельское.
Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки украинские войска 51 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики.
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