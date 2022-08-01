Донецк, 1 августа, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Силы Донецкой Народной Республики совместно с Вооруженными силами России за прошедшие сутки уничтожили более 30 украинских боевиков, две установки РСЗО «Град» и подавили две огневые точки противника. Об этом 1 августа сообщили в Народной милиции ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две установки РСЗО БМ-21 «Град», два грузовых автомобиля и более 30 человек личного состава», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Кроме того, были подавлены две огневые точки ВСУ в районе населенных пунктов Авдеевка и Невельское.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки украинские войска 51 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики.

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