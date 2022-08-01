Москва, 1 августа, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека продолжит карьеру во французском футбольном клубе «Ницца». Об этом 1 августа сообщает пресс-служба московской команды.

Алексей Колчин ИА REGNUM Бека Бека

Отмечается, что «Локомотив» и «Ницца» согласовали переход 21-летнего игрока. Сумма сделки составила €12 млн евро, а также €2 млн евро бонуса при выполнении различных условий.

Кроме того, в случае последующей продажи Бека-Бека из «Ниццы» «Локомотив» получит выплату в размере 5%.

Напомним, летом 2021 года Бека-Бека перешёл в «Локомотив» из французского клуба «Кан». В сезоне 2021/22 он сыграл в 19 матчах чемпионата России и отдал три результативные передачи.