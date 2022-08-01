Стокгольм, 1 августа, 2022, 12:11 — ИА Регнум. То, что Швеция подала заявку на членство в НАТО, согласуется с усилиями страны по созданию более мирной и безопасной глобальной среды. Об этом в своей статье для газеты SvD 31 июля написала министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

CTBTO Анн Линде

«Несколько членов НАТО, включая Канаду, Норвегию и Германию, показали, что можно вести активную работу по разоружению и в то же время быть частью оборонного альянса», — отметила автор.

Линде также пишет, что ситуация с глобальной безопасностью резко ухудшилась после спецоперации России на Украине. По ее словам, «угрозы», исходящие от России, наряду с вызывающим поведением Ирана и Северной Кореи, являются напоминанием о том, что работа по ядерному разоружению должна продолжаться.

«Швеция будет над этим работать», — написала министр иностранных дел страны.

«Наша общая ответственность — в интересах всего человечества — сделать так, чтобы катастрофические гуманитарные и экологические последствия, к которым может привести применение ядерного оружия, никогда больше не стали реальностью», — настораживает Линде.