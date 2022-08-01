Волгоградская область, 1 августа, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Травмы, несовместимые с жизнью, получил накануне 38-летний водитель зерновоза в Алексеевском районе Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 августа в пресс-службе СУ СК по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Вывоз зерна

Мужчина привёз на «КамАЗе» на склад в хутор Суховский убранную с поля пшеницу. Он открыл борт для разгрузки, но не успел отойти в сторону — его засыпало зерном, рабочий скончался на месте.

Проводится доследственная проверка, в ходе которой, в том числе, будут установлены лица, отвечающие за соблюдение правил безопасности на объекте.