Москва, 1 августа, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Требование Украины о возвращении «хотя бы» трети зарубежного имущества бывшего СССР, которое сейчас принадлежит России, можно расценить как банкротство киевского режима, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

«Сегодняшнее требование можно расценить как банкротство киевского режима, которому необходимо перестать мучить украинский народ и уйти», — отметил Володин в телеграм-канале.

По его мнению, прежде чем на что-то претендовать, Киеву необходимо было взять на себя треть долгов Советского Союза.

«Огромная сумма по состоянию на 1994 год — 110 млрд долларов. Наша страна выплатила её, а все республики бывшего СССР вышли из него свободными и не обремененными долговыми обязательствами», — констатировал Володин.

Кроме того, по словам парламентария, с 1991 по 2013 год Киев получил от России материальную поддержку для братского народа Украины в виде энергоносителей по льготным ценам, кредитов и торговых преференций на общую сумму 250 млрд долларов.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, Украина требует от Российской Федерации вернуть «хотя бы» треть зарубежного имущества бывшего СССР, которое оказалось у Москвы в связи с тем, что она взяла на себя долги Советского Союза, заявил украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко. При этом он признал, что Россия взяла на себя все долги СССР в обмен на то, что все его зарубежное имущество отойдет РФ. По его словам, Украина с этим согласилась, но не ратифицировала документы.

В декабре 2021 года президент РФ Владимир Путин сообщил, что российская сторона погасила все долги Советского Союза, однако Киев так и не выполнил своё обязательство по передаче Москве зарубежных активов.