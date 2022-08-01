Москва, , 12:33 — REGNUM Развитие Северного морского пути — это стратегическая задача с точки зрения роста экономики, поскольку в Арктической зоне у нас сконцентрированы значительные запасы полезных ископаемых, а также проживает около 3 миллионов человек. По сути дела, Северный морской путь — это новый глобальный транспортный коридор. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак на оперативном совещании главы правительства РФ 1 августа, отметив три основные задачи.

Александр Новак Дарья Драй © ИА REGNUM

«Ключевые социально-экономические задачи, которые он должен решать, — это, в первую очередь, обеспечение северного завоза для наших регионов Арктической зоны. Это даёт возможность и удешевить доставку, и, соответственно, обеспечивать морским транспортом граждан товарами народного потребления и продукцией материально-технического снабжения.

Вторая задача — это вывоз продукции в рамках тех инвестиционных проектов, которые реализуются в Арктической зоне, вывоз продукции прежде всего на мировые рынки, доставка грузов для реализации этих проектов.

И третья задача — это обеспечение международного транспортного транзита Европа — Азия» . Александр Новак

Как сообщало ИА REGNUM, полномочия по организации судоходства на Северном морском пути (СМП) переданы Росатому. Закон, опубликованный на официальном портале правовой информации, 28 июня подписал президент России Владимир Путин. Отмечается, что закон повысить эффективность организации судоходства по СМП.