* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 12:09 — REGNUM В празднование десятого дня месяца Мухаррам (Ашура) и скорби по имаму Хусейну, шииты Афганистана начали проводить траурные церемонии в разных городах страны.

Мечеть Matthias Rhomberg

Мухаррам — первый месяц лунного мусульманского календаря. Ашура — комплекс обрядовых действий в исламе, который проходит в первой декаде месяца Мухаррам. Это одна из главных памятных дат, почитаемая всеми мусульманами, так как она отмечена несколькими важнейшими ветхозаветными событиями. Разные направления мусульманской религии — шииты и сунниты — имеют различные взгляды на исторические события, происшедшие в этот день, и проводят этот священный день по-разному.

Сунниты в этот день соблюдают добровольный пост в знак благодарности Аллаху за спасение пророка Мусы (Моисея) и сынов Исраила (Израиля) от войск фараона.

Шииты отмечают Ашуру как траур и проводят комплекс обрядовых действий: траурные церемонии и обряды в знак памяти о мученической гибели в 680 году сына Али, внука пророка Мухаммада — имама Хусейна, его брата Аббаса и войска из 70-ти шахидов в результате сражения с войсками халифа Язида I в битве при Кербеле.

В память об их мученической смерти шииты совершают ежегодные траурные церемонии — тазия. В этот день в мечетях, медресе, специальных помещениях (такиях, хусейниях) устраиваются собрания с чтением повествований о страданиях Хусейна, его близких и соратников. На улицах организуются процессии-представления, во время которых некоторые участники шествий наносят удары цепями и кинжалами, бьют себя кулаками в грудь. Во время траурных мистерий шииты воспроизводят сцены борьбы и гибели имама Хусейна и его приверженцев. Хотя обычай всё ещё может сопровождаться нанесением телесных ран, в настоящее время обряд самобичевания приобретает символическое значение. В русскоязычной литературе за этим обрядом закрепилось название «шахсей-вахсей» из-за созвучия с кликами «Шах Хусайн! Вах Хусайн!»

По сообщению афганского информационного агентства Shafqna, с сегодняшнего дня в мечетях, хусейниях и такиях по всему Афганистану начались траурные церемонии, однако талибские (организация, деятельность которой запрещена в РФ) силовики не направили никаких сил для обеспечения безопасности процессий.

Ряд жителей Кабула заявили корреспонденту агентства «Шафакна», что они по-прежнему обеспокоены безопасностью мечетей и иных мест отправления культа, ибо талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не желают сотрудничать в сфере обеспечения безопасности траурных церемоний.

Хаджи Алами, житель западной части Кабула, населённой в основном шиитами, сказал: «Существует много угроз безопасности, только сегодня в Кабуле упало несколько ракет, нет никакой гарантии, что какая-либо хусейния или мечеть не будут атакованы завтра, но талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не желают сотрудничать в деле обеспечения безопасности».

Он добавил, что в последние годы за безопасность молящихся в каждой мечети и хусейнии отвечали не менее четырёх полицейских, десятки молодёжных активистов и несколько сотрудников спецслужб, но в этом году ни один полицейский не прибыл для обеспечения безопасности.

Шииты-хазарейцы западной части Кабула говорят, что, учитывая, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) всегда брала на себя ответственность за смертоносные нападения на их религиозные и учебные заведения, опасность терактов этой группировки особенно возрастает в ходе празднования Ашура, но представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), повторяя свой тезис о том, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «не имеет физического присутствия в Афганистане», отказываются обеспечивать безопасность траурных церемоний.

Официальные лица «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провели встречи с населением в ряде провинций, включая Дайкунди и Бамиан, по вопросам проведения церемонии Ашура и обещали сотрудничать в целях обеспечения безопасности, но до сих пор не выполнили эти обещания.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

На собрании по вопросу празднования Ашура чиновники талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Газни заявили шиитам этой провинции, что они сами должны обеспечить безопасность своей траурной церемонии. Кроме того, начальник полиции Газни запретил шиитам проведение траурных шествий на улицах и призвал воздерживаться от них.

Этот приказ издали местные чиновники талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако каждый год толпы шиитов выходят на улицы для празднования «шахсей-вахсей» в разных провинциях Афганистана.

В городе Кабуле тысячи скорбящих из разных частей города собираются и молятся у святилища Сахи на западе Кабула, святилища Абульфазл в центре города и других такиях и хусейниях города. В Газни такие церемонии проводились на уровне административного центра и уездов, и до сих пор не было зафиксировано случаев, когда правительство препятствовало проведению церемонии.

Несмотря на серьёзные угрозы безопасности, афганские шииты говорят, что пытаются провести церемонию Ашура с блеском и любовью. Источники из разных провинций Афганистана сообщают, что в первый день Мухаррама присутствие молящихся в мечетях и святынях приобрело массовый характер.

Однако в этом году власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не разрешают людям носить оружие для обеспечения безопасности молящихся, но стараются максимально обеспечить безопасность скорбящих специальными мерами. Траурные церемонии шиитов в Афганистане всегда сталкивались с угрозами безопасности и неоднократно становились объектом кровавых терактов.

В последние годы высшие сотрудники службы безопасности афганского правительства принимали непосредственное участие в обеспечении безопасности участников Ашура и создали специальные группы в Кабуле и других провинциях страны для обеспечения безопасности участников этих мероприятий. Но в этом году талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не проявили никакого желания обеспечивать безопасность шиитов, а в ряде случаев прямо заявили, что не будут этого делать.