Красноярск, 1 августа, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Жителей южных и центральных районов Красноярского края предупредили об ухудшении погоды во второй половине дня 1 августа. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Ливень

Согласно данным синоптиков, к вечеру 1 августа, а также в течение суток 2 числа здесь ожидаются сильные дожди, грозы, град, шквалистые усиления ветра до 15-20 метром в секунду.

На юге Таймыра местами ожидается сильный северный ветер, порывами также до 15-20 метров в секунду. Местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса.

«Напоминаем, что в северных территориях введен особый противопожарный режим. Использование открытого огня запрещено! А при сильном ветре еще и очень опасно», — отметили в ведомстве.