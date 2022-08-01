Ижевск, , 12:06 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 1 августа прививку от коронавируса сделали 699 372 человека. Об этом сообщает региональный минздрав.

Вакцинация от коронавируса Правительство Тувы

Второй компонент препарата получили 559 517 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

Ревакцинацию прошли 177 493 жителя республики.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 августа после перенесенного заражения коронавирусом выписались 18 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 163 835 жителей республики. За время пандемии в республике подтвердили 168 256 случаев заражения коронавирусом, из них 47 — за минувшие сутки.