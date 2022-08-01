Вашингтон, , 12:05 — REGNUM Спор между США и Китаем по поводу Тайваня легко может обостриться, и в европейских столицах за ним внимательно следят, сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленных дипломатов.

США и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Напряженность в отношениях между двумя крупнейшими сверхдержавами мира растет по мере того, как Пекин усиливает угрозы в связи с возможным визитом спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

От Брюсселя до Парижа официальные лица ЕС не желают публично вмешиваться в этот спор. Однако за кулисами европейские дипломаты признаются в своих опасениях, что ситуация может выйти из-под контроля.

Аналитики призывают лидеров ЕС не терять бдительности и готовиться к худшему.

«Самые плохие сценарии иногда сбываются, — говорит заместитель председателя Мюнхенской конференции по безопасности Борис Руге. — Европейцам стоило бы подготовиться к чрезвычайной ситуации, поддержать Тайвань, оставаясь в тесном контакте с Пекином, и способствовать деэскалации».

Великобритания предложила вооружить Тайвань, предупредив, что Запад не должен повторять ошибок, как это было в случае с Украиной. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок недавно назвала «самоуверенную» позицию Китая в отношении Тайваня «глобальным вызовом».

Однако большинство других европейских руководителей были осторожнее в своих высказываниях. На вопрос о военном ответе Китая на визит Пелоси министерство иностранных дел Франции и внешнеполитическое ведомство ЕС не дали комментариев.

Один из дипломатов ЕС сказал, что на данном этапе следует ожидать молчания, поскольку Тайвань рассматривается в первую очередь как интерес США, но «реакция будет другой, если слова перерастут в действия».

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