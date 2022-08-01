1 августа 2022 | Время чтения 1 мин

Алексей Колчин, , 19:16 — REGNUM Кадеты Екатеринбургского суворовского военного училища почтили память легендарного разведчика Николая Кузнецова и посетили памятные места, связанные с его детством и с годами взросления. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы мероприятия.

Граффити с портретом Кузнецова в городе Талица Алексей Колчин © ИА REGNUM

Они посетили родную для Героя Советского Союза деревню Зырянка и город Талица. В деревне на месте дома Кузнецовых действует музей, в котором была воссоздана обстановка школьного класса времён учёбы Николая Ивановича.

Дом Кузнецова в Заряновке, где родился разведчик Алексей Колчин © ИА REGNUM

Памятник Кузнецову в Заряновке Алексей Колчин © ИА REGNUM

Кадеты Екатеринбургского суворовского военного училища возлагают цветы к памятнику герою Советского союза Николаю Ивановичу Кузнецову Алексей Колчин © ИА REGNUM

Кадеты посетили дом Кузнецова в Зырянке Алексей Колчин © ИА REGNUM

Архивные документы, посвящённые жизни разведчика. Дом Кузнецова в Зырянке Алексей Колчин © ИА REGNUM

В музее воссоздана обстановка времен обучения Николая Ивановича Кузнецова Алексей Колчин © ИА REGNUM

А в Талице курсанты посетили музей Николая Ивановича, расположенный в здании бывшего лесного техникума. Именно там после школы Кузнецов продолжил учёбу.

Музей Кузнецова в Талице. Музей располагается в здании бывшего лесного техникума, именно здесь разведчик учился после школы Алексей Колчин © ИА REGNUM

Окна музея героя Советского союза Николая Ивановича Кузнецова в Талице Алексей Колчин © ИА REGNUM

Композиция. Теневой немецкий офицер и его принадлежность к советам. Экспозиция зала «Пролог. Детство». Алексей Колчин © ИА REGNUM

Учебный класс лесного техникума, в котором учился юный Никанор. Музей разведчика Николая Кузнецова в Талице Алексей Колчин © ИА REGNUM

Музей Кузнецова в Талице Алексей Колчин © ИА REGNUM

Воссозданный интерьер комнаты, письменный стол, где в годы учебы в Талицком лесотехникуме жил на квартире в доме Прохоровых Н. И. Кузнецов. Экспозиция зала «Пролог. Детство». Алексей Колчин © ИА REGNUM

Воссозданная «Партизанская землянка». Музей Кузнецова в Талице Алексей Колчин © ИА REGNUM

Архивные фотографии и учебники Кузнецова. Музей Кузнецова в Талице Алексей Колчин © ИА REGNUM

Мундир немецкого офицера, в таком мундире Н. Кузнецов появился на улицах г. Ровно. Алексей Колчин © ИА REGNUM

Фотографии руководителей отряда, связных и разведчиков. Подлинная форма. Зал «Победители» Алексей Колчин © ИА REGNUM Фотографии руководителей отряда, связных и разведчиков. Подлинная форма. Зал «Победители». Алексей Колчин © ИА REGNUM

Мундир немецкого офицера, в таком мундире Н. Кузнецов появился на улицах г. Ровно. Алексей Колчин © ИА REGNUM

В прицеле. Зал «Возмездие». Музей разведчика Николая Кузнецова в Талице Алексей Колчин © ИА REGNUM

В прицеле. Зал «Возмездие». Музей разведчика Николая Кузнецова в Талице Алексей Колчин © ИА REGNUM

Кадеты Екатеринбургского суворовского военного училища в музее Кузнецова в Талице Алексей Колчин © ИА REGNUM

Экспозиция зала «Становление». Музей разведчика Николая Кузнецова в Талице Алексей Колчин © ИА REGNUM

Награды Николая Ивановича Кузнецова Алексей Колчин © ИА REGNUM

Охранник в военном мундире Алексей Колчин © ИА REGNUM Командир партизанского отряда Д. Н. Медведев и Н. И. Кузнецов. Алексей Колчин © ИА REGNUM

Первоначально музей располагался в одной комнате, но с годами расширился Алексей Колчин © ИА REGNUM

Кадеты Екатеринбургского суворовского военного училища в музее Кузнецова в Талице Алексей Колчин © ИА REGNUM

Отметим, 27 июля Кузнецову исполнилось бы 111 лет. Он погиб 9 марта 1944 года под Львовом в бою с бандеровцами. В Свердловской области чтят память о нём. В Талицу перевезли с Украины памятник ему. При этом прах героя пока находится на Украине.