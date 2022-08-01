Санкт-Петербург, , 12:11 — REGNUM В Санкт-Петербурге в ближайшее время ожидается ухудшение погодных условий в виде очень сильных дождей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом предупредили 1 августа в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Горожане укрываются от дождя Дарья Драй © ИА REGNUM

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 1 и 2 августа местами в Санкт-Петербурге ожидаются очень сильные дожди.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что испортит погоду очередной циклон Frieda, который движется к Петербургу со стороны Калининграда. По прогнозу, в ближайшие дни температура воздуха днем не поднимется выше +23 градусов, будет дуть юго-западный ветер, пройдут дожди.

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