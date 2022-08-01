Ижевск, , 12:04 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 1 августа после перенесенного заражения коронавирусом выписались 18 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 163 835 жителей республики, сообщает региональный минздрав.

Аппараты ИВЛ Дарья Драй © ИА REGNUM

За время пандемии в республике подтвердили 168 256 случаев заражения коронавирусом, из них 47 — за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса 14 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 11 человек старше 65 лет.

4047 человек скончались в регионе за время пандемии, из них у 3847 человек было подтверждено заражение COVID-19. За минувшие сутки и накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в республике не регистрировалось.

В течение суток госпитализированы десять человек, накануне в больницу попали три жителя республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находится 961 человек, 47 пациентов ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, четыре человека — в тяжелом состоянии, из них ни один пациент не подключен к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в республике было выявлено 45 новых случаев заражения коронавирусом. Выписались по выздоровлении девять человек.