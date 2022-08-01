Тюмень, , 12:03 — REGNUM В Тюмени на рабочем месте погибла работница хлебокомбината. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

ООО «Невинномысский хлебокомбинат». Цех по производству хлебобулочной продукции Александр Погожев © ИА REGNUM

Трагедия произошла днём 30 июля 2022 года в производственном цехе одного из хлебокомбинатов Тюмени. В ходе очистки внутренней поверхности тестомесительной машины, которая находилась в рабочем состоянии, были нарушены правила безопасности. Работница упала в тестомесительную машину и скончалась на месте происшествия.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени 26 июля погибла женщина, управлявшая козловым краном.

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