Тюмень, 1 августа, 2022, 12:03 — ИА Регнум. В Тюмени на рабочем месте погибла работница хлебокомбината. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

Александр Погожев ИА REGNUM ООО «Невинномысский хлебокомбинат». Цех по производству хлебобулочной продукции

Трагедия произошла днём 30 июля 2022 года в производственном цехе одного из хлебокомбинатов Тюмени. В ходе очистки внутренней поверхности тестомесительной машины, которая находилась в рабочем состоянии, были нарушены правила безопасности. Работница упала в тестомесительную машину и скончалась на месте происшествия.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени 26 июля погибла женщина, управлявшая козловым краном.