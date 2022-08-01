Владивосток, 1 августа, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Во Владивостоке пойдёт под суд бывший директор КГКУ «Управление капитального строительства Приморского края», которого обвиняют в получении взятки в крупном размере и за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

Б.Резанов. ОН постиг одну науку, - как вернее взятки брать. 1956

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Установлено, что в августе 2021 года фигурант сообщил руководителю компании, подавшей единственную заявку на участие в аукционе на право заключения госконтракта по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капстроительства, о несоответствии заявки предъявляемым к ней требованиям и предложил за денежное вознаграждение признать его заявку соответствующей, чем обеспечить беспрепятственное подписание контракта.

За взятку в размере 180 тыс. рублей обвиняемый устроил подписание протокола рассмотрения единственной заявки как соответствующей требованиям аукционной документации.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Приморью.

Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд Владивостока.

как сообщало ИА REGNUM, УФСБ по Забайкальскому краю в рамках сопровождения уголовного дела задержало заместителя начальника башкирской полиции.