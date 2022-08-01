Майкоп, 1 августа 2022, 12:01 — REGNUM В Адыгее начата проверка по факту избиения ребенка в поселке Яблоновском. На несовершеннолетнего напал взрослый — отец сверстника пострадавшего мальчика. В соцсетях причиной называют ссору детей из-за конфет.
Проверку по факту видео, размещенного в соцсети, на котором 30 июля 2022 года некий мужчина набросился на десятилетнего ребенка с кулаками на одной из детских площадок в поселке Яблоновском, организовали и в Следственном комитете по региону. На место происшествия прибыл наряд полиции, зафиксировавший факт нападения взрослого на несовершеннолетнего.