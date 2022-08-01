Майкоп, 1 августа, 2022, 12:01 — ИА Регнум. В Адыгее начата проверка по факту избиения ребенка в поселке Яблоновском. На несовершеннолетнего напал взрослый — отец сверстника пострадавшего мальчика. В соцсетях причиной называют ссору детей из-за конфет.

Цитата из к/ф «Александр Невский». реж Сергей Эйзенштейн. 1938. СССР Ребенок

«Правоохранительные органы проводят проверку, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям мужчины. Ход и результаты проверки, а также вопрос взыскания с виновного лица компенсации причиненного ребенку морального ущерба находятся на контроле прокуратуры Тахтамукайского района», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Проверку по факту видео, размещенного в соцсети, на котором 30 июля 2022 года некий мужчина набросился на десятилетнего ребенка с кулаками на одной из детских площадок в поселке Яблоновском, организовали и в Следственном комитете по региону. На место происшествия прибыл наряд полиции, зафиксировавший факт нападения взрослого на несовершеннолетнего.