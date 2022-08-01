Москва, , 12:01 — REGNUM В январе–мае 2022 года международный туризм восстановился на 46% по сравнению с допандемийным уровнем 2019 года. Об этом говорится в отчете Всемирной туристической организации (UNWTO), сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Туристы

Так, по данным UNWTO, за пять месяцев 2022 года в мире зарегистрировано почти 250 млн международных прибытий туристов, за аналогичный период 2021 года это было 77 млн прибытий.

Лидером стала Европа — более чем в четыре раза увеличила количество международных прибытий по сравнению с первыми пятью месяцами 2021 года (+350%), а также — Северная и Южная Америке количество международных прибытий увеличилось более чем вдвое (+112%).

UNWTO прогнозирует, что в 2022 году количество международных прибытий достигнет в различных регионах мира 55-70% от допандемийного уровня.

Как сообщало ИА REGNUM, санкции со стороны международного сообщества ставят под угрозу устойчивое развитие российской сферы туризма и особенно ее международной составляющей.

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