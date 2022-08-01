Биробиджан, 1 августа, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Одно из предприятий провинции Хэйлунцзян в Китае заинтересовалось продукцией ООО «Кульдурский бруситовый рудник». Компания Еврейской АО намерена поставлять минерал на экспорт, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 августа в пресс-службе правительства региона.

Mid.ru Российско-китайские переговоры

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Предполагается, что ежегодно в Китай будут отправлять порядка 200 тысяч тонн брусита. На территории страны руководство рудника собирается открыть филиал, который будет заниматься сбытом продукции и договариваться о поставках.

Глава автономии Ростислав Гольдштейн считает, что сотрудничество области со странами Азиатско-Тихоокеанского региона будет крепнуть и развиваться, особенно благодаря работе трансграничного железнодорожного моста из ЕАО в Китай.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае в Еврейской АО вели последние подготовительные работы перед запуском движения по железнодорожному мосту из Нижнеленинского в Тунцзян (Китай).