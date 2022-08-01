Москва, 1 августа, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что не собирается завершать карьеру. Об этом 1 августа он сообщил на своём YouTube-канале.

Цитата из видео Новый бой Александр Емельяненко - Тони Джонсон / Этого не ожидал никто. Youtube.com Александр Емельяненко (справа)

«Сейчас весь интернет забит слухами о том, что якобы я завершаю карьеру с какими-то травмами. Все эти слухи — ложь и провокация», — сказал Емельяненко.

Напомним, 10 сентября у Емельяненко должен состояться бой по правилам бокса с Вячеславом Дациком.