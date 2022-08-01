Берлин, 1 августа, 2022, 11:58 — ИА Регнум. На протяжении ближайших пяти лет Германия не сможет отказаться от поставок российского природного газа. Об этом 31 июля заявил премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер в интервью газете Die Zeit.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

По словам Кречмера то, что пока ФРГ не может обойтись без поставок газа из РФ является «горькой реальностью», которую надо принять.

При этом он уточнил, что в ближайшем будущем стране нужно будет российское голубое топливо, однако при этом Германии нужно использовать существующие атомные электростанции и провести отказ от использования угля до 2038 года.

«Мы должны, наконец, признать, что без российского газа в ближайшие пять лет мы не сможем обойтись. И если это так, мы должны сделать необходимые выводы», — сказал премьер-министр Саксонии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны Европейского союза на фоне поставок газа в ЕС должны подготовиться к худшей ситуации.