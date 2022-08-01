Санкт-Петербург, 1 августа, 2022, 12:12 — ИА Регнум. В Ленинградской области 264 местных жителя получили в последний день июля положительный тест на коронавиру. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщили 1 августа в региональном управлении Роспотребнадзора.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Экспресс-тест на коронавирус

Резкий рост заболеваемости ковидом в Ленобласти наблюдается три последних дня июля. Если в третьей декаде месяца положительные тесты на коронавирус в сутки получали порядка 150 человек, то три последних дня месяца показали существенный рост заболевших. Так, 29 июля коронавирусом официально были признаны зараженными 225 человек, 30 июля — 243, а 31 июля — 264. При этом все они не были вакцинированы от COVID-19.

Наибольшее число инфицированных за минувшие сутки выявлено в населенных пунктах Всеволожск (+21), Кудрово, Сертолово (по +19), Кириши (+16), Гатчина (+14) и Выборг (+13).

Как уточнили корреспонденту ИА REGNUM в комитете по здравоохранению Ленобласти, в настоящий момент в стационарах развернуто 90 коек для больных COVID-19, из них 49 свободны (54,44%).

«За минувшие сутки на койки поступило четыре пациента с коронавирусом», — отметили в комздраве.

Добавим, с начала пандемии в марте 2020 года в Ленобласти коронавирусом заразилось 191 759 человек.