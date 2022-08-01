Мурманск, 1 августа, 2022, 14:05 — ИА Регнум. В Мурманской области прошло оперативное совещание, в ходе которого обсудили программу «Гектар Арктики». 1 августа исполнился ровно год с момента её запуска. За этот период с заявлением о предоставлении земельного участка к властям обратились 4,5 тысячи желающих. Об этом сообщает пресс-служба правительства Мурманской области.

Gov-murman.ru Андрей Чибис

«Программа уже доступна для всех жителей России, и почти 400 заявлений подано от жителей других регионов. При этом основной задачей при реализации проекта для регионального правительства остается повышение интереса к получению земли, чтобы желание людей жить и развиваться на Севере не ослабевали», — отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Он такжесообщил, что Мурманская область является лидером по заявкам среди всех Арктических регионов России. Для получения «Гектара Арктики» на Кольском полуострове подано 4,5 тысячи заявлений, получено 2 тысячи участков земли и ещё 600 заявок — на стадии заключения договоров.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Мурманской области Андрей Чибис 20 июня отчитался президенту России Владимиру Путину об итогах социально-экономического развития региона за три года и реализации перспективных проектов. Обсуждались также вопросы развития Арктики.

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