Орел, , 11:55 — REGNUM Четыре тонны гуманитарного груза передано из Орловской области участникам специальной военной операции на Украине 31 июля. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области. Для передачи груза на передовую выехал губернатор Андрей Клычков.

Специальная военная Операция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Продукты, предметы первой необходимости, медикаменты, оборудование и инструменты, о которых просили военнослужащие — всё передали со словами искренней благодарности за мужество и героизм, за доблестное выполнение боевых задач», — сообщил Клычков.

В состав груза вошли палатки, рации, одежда, бензопилы, дрели, наборы инструментов и домкратов для ремонтов военной техники, рукавицы и сварочные костюмы, круги, электроды. Также участникам СВО передали письма от орловских детей со словами поддержки.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 31 июля, в Орловской области был открыт памятник погибшему участнику специальной военной операции Николаю Савосину.