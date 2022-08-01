Саранск, , 11:55 — REGNUM Правительство России профинансирует строительство тепловых сетей в Саранске и канализационного коллектора в Рузаевке. Соответствующее распоряжение о предоставлении на эти цели субсидии подписала премьер-министр Михаил Мишустин.

Канализационный коллектор padonak39

Речь идет о создании тепловых сетей на участке в Саранске, ограниченном улицей Косарева и Северо-восточным шоссе, что позволит отапливать микрорайон. На это потребуется около 200 млн рублей. Планируется построить в новом квартале около 190 тыс. кв. метров жилья, где смогут поселиться 5,5 тыс. человек.

В Рузаевке появится канализационный коллектор протяженностью 2,5 км, что значительно улучшит работу систем водоотведения и канализации. На строительство этого объекта направят 195 млн рублей.

Финансирование будет распределено в рамках федерального проекта «Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Мордовия получит федеральные средства на обновление автобусного парка Саранска. Объем выделяемой субсидии составит 350,513 млн рублей. Планируется закупить 35 новых автобусов.

Читайте также: Мордовия получит 350 млн рублей на обновление автобусного парка Саранска