Санкт-Петербург, , 11:56 — REGNUM Жительницу Санкт-Петербурга оштрафовали на три тысячи рублей за то, что во время Единого государственного экзамена по биологии она использовала для списывания наушники и микрофон. Об этом 1 августа сообщает объединённая пресс-служба судов.

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Людмилу Димову за совершение правонарушения по ч.4 ст.19.30 КоАП РФ («нарушение установленного законодательством об образовании порядка проведения государственной итоговой аттестации») к административной ответственности привлёк мировой судья судебного участка №123 г.

Во время экзамена по биологии у Димовой были при себе наушники и микрофон, которые она использовала для списывания. Когда в отношении девушки составляли протокол, Димова свою вину признала. При этом заседание суда не посетила. Судья назначил наказание в виде штрафа на три тысячи рублей.

Отметим, что во время проведения ЕГЭ в Петербурге в этом году зафиксировали три случая нарушений. Это в два раза меньше, чем в прошлом году.

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