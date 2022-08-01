Пекин, , 11:54 — REGNUM Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань приведет к «серьезным последствиям», заявил 1 августа официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, если Пелоси отправится на Тайвань, это будет грубым вмешательством во внутренние дела КНР и умышленным нарушением принципа «одного Китая».

«Это нанесет серьезный урон отношениям между Китаем и США и приведет к очень серьезным событиям и последствиям», — заявил он на брифинге.

Напомним, ранее 1 августа тайваньская газета China Times со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что Пелоси может прибыть на Тайвань 2 августа.

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