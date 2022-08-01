Стокгольм, 1 августа 2022, 11:55 — REGNUM В настоящее время в Швеции не хватает доноров крови. Прежде всего речь идет о крупных регионах вокруг Стокгольма и Сконе. Об этом 1 августа сообщила радиостанция Ekot.
Журналисты пишут, что ситуация приобретает тревожный характер, поскольку отсутствуют в нужном количестве некоторые из наиболее распространенных групп крови.
«Нехватка связана с тем, что доноры крови сейчас все в отпусках», — прокомментировала в эфире Ekot Ингрид Энгстрём, специалист по связям с общественностью в профильной организации Geblod.
Отмечается, что в Швеции, согласно протоколам безопасности и лечения, срок хранения донорской крови составляет около шести недель.