Стокгольм, , 11:55 — REGNUM В настоящее время в Швеции не хватает доноров крови. Прежде всего речь идет о крупных регионах вокруг Стокгольма и Сконе. Об этом 1 августа сообщила радиостанция Ekot.

Эмблема донорства Pixabay.com

Журналисты пишут, что ситуация приобретает тревожный характер, поскольку отсутствуют в нужном количестве некоторые из наиболее распространенных групп крови.

«Нехватка связана с тем, что доноры крови сейчас все в отпусках», — прокомментировала в эфире Ekot Ингрид Энгстрём, специалист по связям с общественностью в профильной организации Geblod.

Отмечается, что в Швеции, согласно протоколам безопасности и лечения, срок хранения донорской крови составляет около шести недель.