Стокгольм, 1 августа, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В настоящее время в Швеции не хватает доноров крови. Прежде всего речь идет о крупных регионах вокруг Стокгольма и Сконе. Об этом 1 августа сообщила радиостанция Ekot.

Pixabay.com Эмблема донорства

Журналисты пишут, что ситуация приобретает тревожный характер, поскольку отсутствуют в нужном количестве некоторые из наиболее распространенных групп крови.

«Нехватка связана с тем, что доноры крови сейчас все в отпусках», — прокомментировала в эфире EkotИнгрид Энгстрём, специалист по связям с общественностью в профильной организации Geblod.

Отмечается, что в Швеции, согласно протоколам безопасности и лечения, срок хранения донорской крови составляет около шести недель.