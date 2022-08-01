Курск, 1 августа, 2022, 11:53 — ИА Регнум. В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Курской области, гвардии старшина Виталий Бардаков. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Телеграм-канал администрации Курской области В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Курской области Виталий Бардаков

Бардаков родился в селе Кульбаки Глушковского района в 1980 году, жил и работал в Глушковском районе. В спецоперации участвовал в качестве добровольца, служил в звании гвардии старшины мотострелкового батальона. Погиб в бою 23 июля. Награжден орденом Мужества посмертно.

Военного похоронили 31 июля в родном селе.