Калуга, , 11:55 — REGNUM В Калужской области на подготовку учреждений образования к новому учебному году из бюджетов всех уровней было направлено около одного миллиарда рублей. Почти половина этих средств выделена на капитальный ремонт школ. Об этом 1 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы координационного совещания руководителей органов госвласти области и территориальных федеральных органов власти.

Министерство науки и образования Калужской области

В рамках реализации федеральной программы капитального ремонта школ, инициированную президентом России, в Калужской области в 2022 году ремонтные работы начались в 13 школах. В перечень входят 14 видов работ по ремонту здания: ремонт вентиляции, фундамента, кровли, потолков, окон, лестниц, отопления, фасада, водоснабжения, канализации, электромонтажные работы, ремонт системы пожаротушения, и слаботочных сетей. К 2026 году в регионе будет капитально отремонтировано почти 50 школ.

На заседании также речь шла о пожарной безопасности образовательных объектов. В период до 19 августа проверят на пожарную безопасность 608 детских садов, школ, колледжей и учреждений дополнительного образования. В регионе решается задача модернизации устаревших систем пожарной сигнализации, оснащение учреждений образования современными системами пожарной автоматики, позволяющими обнаруживать признаки пожара на ранней стадии. В приоритетном порядка на ремонт и замену систем противопожарной защиты выделено свыше 26 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин поручил правительству и ЕР подготовить программу капитального ремонта