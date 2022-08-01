Уфа, , 11:53 — REGNUM Назначенный заместителем премьер-министра правительства Башкирии Алан Марзаев будет координировать работу республиканского министерства жилищно-коммунального хозяйства и министерства строительства региона. Об этом 1 августа сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на заседании регионального правительства в центре управления республикой.

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«Я хорошо знаю человеческие, профессиональные и деловые качества Алана Викторовича. С сегодняшнего дня приступайте к выполнению своих служебных обязанностей», — сообщил Хабиров.

Он подчеркнул, что объем работы увеличивается, минстрой и минЖКХ являются двумя структурами, которые должны работать во взаимосвязи.

«Очень надеюсь, что вы эту ответственную ношу будете эффективно тянуть», — заявил глава региона.

Как сообщало , что ранее эту сферу курировал Раиф Абдрахимов, которого глава Башкирии рекомендовал на должность руководителя ОАО «Башспирт».