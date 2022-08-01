Москва, 1 августа, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Главное управление Северного морского пути будет отвечать за организацию движения по маршруту. Об этом 1 августа заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Kremlin.ru Михаил Мишустин

«По поручению президента создаётся главное управление Северного морского пути. Его основной целью станет организация прохода судов, включая выдачу и отзыв разрешения на эту деятельность», — заявил Мишустин.

Он напомнил, что по Севморпути осуществляется основная часть северного завоза, доставляются на мировой рынок металлы, энергоносители, ну и также идёт транзит грузов между Азией и Европой.

«Северный морской путь полностью расположен в территориальных водах и исключительной экономической зоне России. Что особенно важно в условиях внешнего санкционного давления, когда нарушаются логистические цепочки поставок продукции», — указал он.