Сеул, , 11:53 — REGNUM С 1 по 14 августа Южная Корея, США и Япония проведут совместные военные учения по обнаружению и отслеживанию баллистических ракет «Тихоокеанский дракон» (Pacific Dragon) у Гавайских островов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Пуск баллистической ракеты из подводного положения Mil.ru

Известно, что к учениям, проводимым раз в два года, присоединятся Канада и Австралия.

Решение о проведение совместных учений было принято в ходе трехсторонней встречи министра обороны Южной Кореи Ли Чон Сопа, министра обороны США Ллойда Остина и министра обороны Японии Нобуо Киси, состоявшейся 11 июня в Сингапуре.

Сообщается, что учения «Тихоокеанский дракон» запланированы в рамках международных морских учений RIMPAC, которые пройдут с 29 июня по 4 августа.