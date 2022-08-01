Сан-Хосе, 1 августа, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Президент Коста-Рики Родриго Чавес объявил, что его тест на грипп AH1N1 оказался положительным, поэтому он будет работать удалённо и не будет принимать участие в общественной деятельности до получения медицинского заключения о его выздоровлении. Об этом он написал в своём аккаунте в Twitter.

www. presidencia. go. cr Президент Коста-Рики Родриго Чавес

«Вчерашние анализы: грипп AH1N1. Я заразен, а это значит, что я должен работать на дому, пока врач не разрешит [выходить на работу]. Я вынужден перенести завтрашние встречи, в том числе с [главой Законодательного собрания] Родриго Ариасом», — написал Чавес.

Он также поблагодарил всех, кто пожелал ему здоровья.

Отмечается, что с середины прошлой недели Чавес испытывал сперва проблемы с желудком, а затем — с дыханием.

В пресс-службе администрации костариканского лидера отметили, что, «несмотря на результат, президент Коста-Рики находится в хорошем расположении духа и работает на дому до тех пор, пока его не выпишут по медицинским показаниям».