Стокгольм, , 12:00 — REGNUM Все больше и больше бизнесменов в Швеции положительно оценивают развитие в течение следующих трех месяцев. Об этом 1 августа сообщило в своем пресс-релизе Статистическое управление Швеции со ссылкой на данные индикатора бизнес-среды.

Финансы Швеции Riksbank.se

Показатель специального индикатора в июле вырос на десять пунктов до отметки «+7» по сравнению с прошлогодним опросом, когда значение было «-3».

Так, 25 процентов опрошенных предпринимателей верят в позитивное развитие событий в ближайшие кварталы по сравнению с 20% в предыдущем опросе. При этом доля предпринимателей, верящих в негативное развитие событий, снизилась с 23 до 18%.

Независимый экономист Статистического управления Швеции Америко Фернандес отметил в пресс-релизе, что оптимизм возвращается к предпринимателям. Это «может быть признаком того, что бизнес уже внес необходимые коррективы в свою деятельность, чтобы справиться с осенними проблемами», отметил он.

В опросе Статистического управления Швеции, проведенном в период с 15 по 24 июля, приняли участие 600 предпринимателей.