Рига, , 11:48 — REGNUM ЕС должен включить Россию в список государств — спонсоров терроризма, заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в опубликованном 1 августа интервью изданию Politico на фоне новых призывов к дальнейшей изоляции РФ.

Эдгар Ринкевич Saeima

«Мы видим всю жестокость российских сил, которые на самом деле очень напоминают ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое мы всегда называли террористической организацией», — сказал Ринкевич.

Ринкевич также убежден, что Европа должна удвоить усилия по изоляции России.

«Единственный способ двигаться вперед — это усилить нынешнюю стратегию, которая заключается в тому, чтобы поддерживать Украину, отправлять больше военной помощи», — сказал он.

Также Ринкевич призвал конфисковать российские государственные активы и повторил свой призыв ограничить выдачу россиянам виз в страны ЕС.

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