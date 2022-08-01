Чикаго, США, 1 августа, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Популярный рэпер Lil Durk (Дёрк Бэнкс) получил ожог лица во время выступления на фестивале Lollapalooza в Чикаго (США). Об этом написал портал Vulture 1 августа.

Кадр из клипа Lil Durk

По данным источника, музыкант травмировался в результате взрыва генератора дыма на сцене, однако сумел продолжить выступление. Позднее артист опубликовал в своих соцсетях фотографию с забинтованным лицом, сообщив о временной приостановке концертной деятельности.

Напомним, в начале июля 2022 года Lil Durk объединился с Cardi B (Белкалис Марленис Альманзар) и Канье Уэстом (Йе) для записи совместного трека под названием Hot Shit. Клип на композицию снял российский режиссёр Ладо Кватания.