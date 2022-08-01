Стокгольм, 1 августа, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Сегодня, в день наступления последнего летнего месяца 2022 года, в Королевстве Швеция вступили в силу новые законы, ранее принятые риксдагом. В свою очередь редакция новостной службы TT решила перечислить некоторые из них.

Anders Sikvall Флаг Швеции

Так, с 1 августа в Швеции запрещается продажа незарегистрированных SIM-карт. Теперь их можно будет купить только после подтверждения личности.

Мобильными телефонами во время уроков теперь можно пользоваться только, если учитель дал соответствующие инструкции. Работникам школ станет легче изымать гаджеты у детей, если учащиеся отвлекаются на посторонние вещи.

Минимальный срок наказания за изнасилование совершеннолетних и детей увеличен с двух до трех лет лишения свободы.

Любой, кто найдет забытые вещи в автобусе или поезде, должен сдать их ответственной транспортной компании. Присвоение найденных предметов отныне квалифицируется как кража.