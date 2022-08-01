Сильверстоун, Великобритания, 1 августа, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Испанский пилот «Формулы-1» Фернандо Алонсо будет в сезоне-2023 выступать за «Астон Мартин». Об этом 1 августа сообщили в пресс-службе команды.

Фернандо Алонсо

«Команда Aston Martin Aramco Cognizant Formula One с радостью подтверждает, что Фернандо Алонсо присоединится к команде в 2023 году по многолетнему контракту», — говорится в сообщении.

Напомним, 41-летний Алонсо с сезона-2021 выступает за команду «Альпин». В 2005 и 2006 годах он дважды становился чемпионом мира в составе «Рено».