Тайбэй, , 11:47 — REGNUM Визит спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань состоится «завтра», об этом 1 августа со ссылкой на источники сообщает тайваньский телеканал TVBS.

Нэнси Пелоси Gage Skidmore

Пелоси, которая по-прежнему находится с официальным визитом в ряд стран региона, до сих пор не дала четкого ответа о том, намерена ли она визит на остров. Ранее заявления о подобных намерениях вызвали решительные и даже резки высказывания со стороны официальных лиц КНР.

В частности, китайский лидер Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом заявил о том, что подобный шаг со стороны спикера нижней палаты Конгресса является «игрой со огнем».

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