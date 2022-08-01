Астана, 1 августа, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Уровень загрязнения воздуха в Казахстане достигает показателей втрое выше норматива, установленного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом 1 августа сообщает сайт мониторинга экономики республики Energyprom. kz.

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Сообщается, что средняя степень концентрации вредных веществ в воздухе в Казахстане по итогам 2021 года составила 31,1 мкг/м3. Допустимый лимит от ВОЗ 10 мкг/м3.

«На качество воздуха влияет содержание в нем мелкодисперсных частиц PM2.5, этот загрязнитель воздуха является продуктом горения веществ, он содержится в выхлопных газах автомобилей, выделяется при сжигании древесины и угля», — отмечают в издании.

Сообщается, что, согласно последним исследованиям, проведённым по заказу Всемирного банка, сильная загрязнённость воздуха в Казахстане стала причиной более чем 10 тыс. преждевременных смертей.