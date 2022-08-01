Стокгольм, , 11:51 — REGNUM 1 августа в Стокгольме начнется прайд-фестиваль, но когда «неделя гордости» закончится, права ЛГБТ-людей должны быть по-прежнему защищены. Об этом в статье для издания DN написали представители администрации организации Stockholm Pride, которая традиционно проводит мероприятия солидарности в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Флаг Швеции Pixabay.com

«В 1979 году Швеция одной из первых в мире перестала рассматривать гомосексуальность как медицинский диагноз. Швеция также была одной из первых стран в мире, которая ввела однополые партнерства, когда это произошло в 1995 году», — напомнили историю вопроса авторы.

Но с тех пор Швеция утратила свою роль первопроходца в деле защиты ЛГБТ-людей, говорится в статье. Поэтому ее авторы выдвинули семь требований к правительству страны: среди прочего новый закон о гендерной идентичности, введение третьего юридического пола, улучшение ухода за трансгендерами и запрет на конверсионную терапию.

«Пришло время проявить себя: Швеции пора вернуть себе лидерство в развитии прав ЛГБТ», — заключили авторы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Швеции лидера «Христианских демократов» обвинили в неподдержке ЛГБТ