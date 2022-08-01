Казань, 1 августа, 2022, 11:45 — ИА Регнум. До 11 ноября продлил срок ареста Ильназу Галявиеву, который обвиняется в стрельбе в школе Казани в мае 2021 года, Верховный суд в Татарии. Об этом 1 августа сообщает РИА Новости.

Ильназ Галявиев перед совершением массового убийства

«Ходатайство следователя… удовлетворить, продлить срок содержания под стражей обвиняемого Галявиева… до 11 ноября», — зачитал решение судья.

При этом отмечается, что, по информации следствия, в данный момент обвиняемый и его защитник продолжают ознакомление с материалами уголовного дела, в котором 310 томов.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая 2021 года Галявиев с многозарядным охотничьим ружьем и взрывным устройством совершил нападение на учителей и учащихся гимназии в Казани, в результате чего погибли девять человек, включая семерых детей. Обвиняемый полностью признал свою вину.