Орел, 1 августа, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Девочка 13 лет госпитализирована после наезда на неё скутериста в Троснянском районе Орловской области, сообщили 1 августа в УГИБДД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла около 21:40 30 июля. Несовершеннолетний юноша, 2006 года рождения, управляя скутером Орион YQ50, сбил девочку 2009 года рождения. С травмами она была госпитализирована.

Накануне, 31 июля, в Мценске произошла крупная авария с участием мотоцикла Kawasaki ZZR400-2 — мотоциклист врезался в двигавшийся впереди легковой автомобиль, в результате травмы получили сам водитель мотоцикла и его пассажирка.

Всего, по данным ГИБДД, за 30 и 31 июля в Орловской области было зарегистрировано 19 ДТП, пять человек получили травмы.